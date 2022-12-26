В Москве мужчина вынес из магазина спрятанный под одеждой товар и избил продавца, который попытался его остановить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Московские полицейские задержали 26-летнего мужчину, ограбившего магазин на улице Малая Бронная. Помогли отыскать злоумышленника камеры видеонаблюдения, которые засняли момент кражи и потасовку с продавцом. Об этом пишет «МВД Медиа».

На кадрах видно, как молодой человек спрятал под одежду товар и попытался пройти мимо касс. Однако продавец успел заметить кражу и попытался остановить нечестного посетителя. Сотрудник магазина выбежал на улицу вслед за воришкой, там началась потасовка. В ходе нее грабитель смог вырваться и убежать.

Подозреваемого вскоре задержали на Ленинском проспекте. Им оказался 26-летний житель столицы. Возбуждено уголовное дело. Суд заключил фигуранта под стражу.

За применение насилия во время ограбления мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Другой вариант наказания — до пяти лет принудительных работ.

Ранее KP.RU писал, что в Москве задержали подозреваемых в ограблении особняка тещи певца Алексея Воробьева.