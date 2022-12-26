Жителей Москвы просят не запускать фейерверки на природных территориях Фото: Ксения Высотина

Новый год всё ближе, а это значит что многие люди будут взрывать петарды, жечь бенгальские огни и, возможно, даже запускать фейерверки. Однако важно не забывать о том, что запуск фейерверков возможен только в специально отведённых местах, и точно не на природных территориях. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

Как заявляет руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский, запуск фейерверков на природных территориях очень негативно сказывается на животных, пугает и нарушает их образ жизни. Глава ведомства напомнил, что даже домашние собаки ужасно пугаются хлопков салюта, что уж говорить о диких зверях.

В связи с этим москвичей очень просят ответственно подойти к вопросу о запуске салюта в новогодние праздники, и делать это только в специально отведённых местах. Напомним, запуск фейерверков допустим только до 23:00, в противном случае можно заработать штраф за нарушение закона о тишине.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве решено отказаться от запуска салюта в новогоднюю ночь, а горожанам будет запрещено запускать фейерверки после 23:00.