Житель Подмосковья украл более 500 игрушек из детского магазина для пополнения своей коллекции

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о краже Фото: МВД Медиа

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в краже игрушек из детского магазина. Им оказался 26-летний житель Подмосковья, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Злоумышленник дважды приходил в сетевой магазин на Таллинской улице и выносил оттуда товары, не оплатив их. Когда он очередной раз попытался украсть детские игрушки из магазина, его заметили охранники. Они и вызвали на место полицейских. Подозреваемого досмотрели, в его сумке обнаружили украденный товар. Общий материальный ущерб составил более 14 тысяч рублей.

В квартире у мужчины нашли более 500 игрушек, среди них – машинки, куклы, плюшевые животные. По словам задержанного, он похищал их для пополнения своей коллекции. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи УК РФ «Кража». Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве мужчина вынес из магазина спрятанный под одеждой товар и избил продавца. Грабителя задержали.