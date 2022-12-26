Два человека погибли в страшном ДТП с легковушкой и самосвалом на 82-м км МКАД Фото: Департамент транспорта Москвы

На 82-ом километре МКАД произошло страшное ДТП. Легковой автомобиль «Хендай» на большой скорости влетел в стоящий на крайней правой полосе самосвал, и от удара подлетел в воздух, перевернувшись и упав на проезжую часть. Предварительно погибли два человека, об этом KP.RU сообщили в Пресс-службеа ГУ МВД по Москве.

Столкновение произошло на внутренней стороне 82-го километра МКАД, после развязки с Дмитровским шоссе. Иномарка «Хендай» влетела в стоящий КАМАЗ, после чего перевернулась и загорелась. Водитель легковушки и его пассажир погибли на месте.

На месте работают экстренные службы Москвы, выясняются обстоятельства происшествия. Как отметили в пресс-службе Департамента транспорта столицы, движение в районе ДТП ограничено, и в сторону Алтуфьевского шоссе действуют пять полос из шести.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Новой Москве один человек погиб, и двое госпитализированы после столкновения двух автомобилей.