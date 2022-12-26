Загрязнение воздуха в Москве снизилось на 60 % за последние 10 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воздух в Москве постепенно очищается от вредных веществ, и за последние десять лет концентрация загрязнения над столицей снизилась на 60 %. Об этом заявляет руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Как отметил Кульбачевский, сегодня в Москве заметно снижена концентрация диоксида серы и оксида углерода. Вопреки приносимым в 2022 году воздушным массам с мест масштабных лесных пожаров, концентрация взвешенных частиц также заметно ниже, чем в том же 2021 году.

По словам главы ведомства, такого результата удаётся добиться благодаря мероприятиям по повышению качества воздуха. В Москве работают высокоточные газоанализаторы и другие приборы, позволяющие оценивать чистоту воздуха, а уже в 2023 году это оборудование будет импортозамещено, и иностранную технику полностью заменит отечественная.

Также ведомство продолжает активно модернизировать столичные промышленные предприятия. Практически вся энергия, которую вырабатывают московские ТЭЦ, работают на природном газе, и за последние 10 лет объем их выбросов снизился на 22 %.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве последние сообщения о повышенной концентрации вредных веществ датировались 3-4 декабря 2022 года.