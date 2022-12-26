В Московском зоопарке объявили охоту за необычными новогодними подарками Фото: телеграм-канал Светланы Акуловой

Московский зоопарк запустил акцию «Елка желаний». На 50 открытках написали желания посетителей, связанных с «закулисьем» зоосада. Их развесили по территории, подарок получит тот, кто найдет открытку. Об акции рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Среди желаний, которые раньше озвучивали посетители: день работы кипером в Детском зоопарке, зоокулинар для больших панд с возможностью испечь панда-кейки или сделать игрушку для обогащения среды, панда-кипер, который сможет разложить бамбук в вольере, а также индивидуальная экскурсия в «Змеиное сафари», где можно будет покормить игуану. Эти и другие идеи ждут своих счастливчиков.

— Тот, кто найдет открытку, получит указанный на ней подарок. Даю одну подсказку: праздничный сертификат на елочную игрушку от большой панды расположен недалеко от Дома Клюева, — поделилась Светлана Акулова.

Акция продлится до пятницы, а желания будут исполнены до начала весны.

Также Светлана Акулова предупредила, что подарки расположены на видных местах, чтобы их найти не нужно перелезать через ограждения и раскапывать сугробы.

Ранее KP.RU писал, что Дед Мороз из Великого Устюга приехал в Московский зоопарк и поздравил посетителей с Новым годом. Зимний волшебник поделился секретами правильно загаданного желания.