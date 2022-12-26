Первые автомобили «Москвич 3» поступили в розничную продажу в Москве Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Первые автомобили «Москвич 3» поступили в розничную продажу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дилерский центр «Петровский» автосалона «Белая дача». Собеседник агентства отметил, что рекомендованные розничные цены для всех дилеров устанавливает сам производитель. Они едины для всех дилеров.

«По ценам: с двигателем внутреннего сгорания - 1,97 млн рублей, с электрическим - 3,5 млн рублей.», — рассказал собеседник агентства.

В целом, салоны уже готовы оформлять первые сделки купли-продажи.

Ранее сообщалось, что «Москвич-3» можно будет купить в 11 автосалонах Москвы. Кроссовер будет представлен в пяти цветах: белом, черном, красном, сером и голубом. Полный список дилеров, с которыми обновленный завод автопрома начал сотрудничество, можно найти в статье KP.RU. Именно эти центры были выбраны для первых продаж «Москвича», так как они являются не только посредниками, но и берут на себя поддержку — то есть становятся сервисными центрами.