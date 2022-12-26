«Жёлтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за обледенения и снега Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за снега и обледенения. Предупреждение было опубликовано на сайте Гидрометцентра России, и продлится с 21:00 27 декабря до 21:00 28 декабря.

Как отмечают синоптики, особенно сильным будет в Московском регионе снегопад в указанный период. Жителям Москвы и Подмосковья стоит готовиться к снежным заносам и скользким дорогам, по крайней мере до тех пор, пока коммунальные службы не устранят все неудобства.

До 21:00 27 декабря погода будет комфортной и полностью безопасной - регион останется в зелёной зоне вплоть до начала снегопадов.

Напомним, «жёлтый» уровень погодной опасности означает, что погода потенциально может навредить человеку и его деятельности. Однако это не означает, что сама по себе погода представляет угрозу, это лишь обозначение вероятной угрозы. Когда погодные явления по-настоящему вредоносны, или даже угрожают жизни, объявляется «оранжевый» или «красный» уровень погодной опасности.

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