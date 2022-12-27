На Сиреневой аллее ВДНХ открылся павильон «Макет Москвы» после реконструкции Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Сиреневой аллее ВДНХ в обычном режиме открылся павильон «Макет Москвы» после реконструкции. Для посетителей каждые 30 минут будут проходить светотехнические шоу, сообщается на сайте мэра Москвы.

До 26 декабря павильон был закрыт для подготовки к новогодним праздникам. Макет немного обновили и дополнили базу объектов.

Для того чтобы радовать гостей, в павильоне полностью проверили подсветку, заменили систему управления контентом мультимедийного комплекса системы панорамного видеообзора и провели косметические работы на некоторых объектов.

Павильон «Макет Москвы» открыли осенью 2017 года. За время его работы в нем побывали более 1,5 миллионов человек. Площадь столь уникального экспоната составляет 429 квадратных метров.

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