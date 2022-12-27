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НовостиОбщество27 декабря 2022 6:23

На Сиреневой аллее ВДНХ открылся павильон «Макет Москвы» после реконструкции

Каждые 30 минут для посетителей будут проходить светотехнические шоу
Роман ПОЛОСИКОВ
На Сиреневой аллее ВДНХ открылся павильон «Макет Москвы» после реконструкции

На Сиреневой аллее ВДНХ открылся павильон «Макет Москвы» после реконструкции

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Сиреневой аллее ВДНХ в обычном режиме открылся павильон «Макет Москвы» после реконструкции. Для посетителей каждые 30 минут будут проходить светотехнические шоу, сообщается на сайте мэра Москвы.

До 26 декабря павильон был закрыт для подготовки к новогодним праздникам. Макет немного обновили и дополнили базу объектов.

Для того чтобы радовать гостей, в павильоне полностью проверили подсветку, заменили систему управления контентом мультимедийного комплекса системы панорамного видеообзора и провели косметические работы на некоторых объектов.

Павильон «Макет Москвы» открыли осенью 2017 года. За время его работы в нем побывали более 1,5 миллионов человек. Площадь столь уникального экспоната составляет 429 квадратных метров.

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