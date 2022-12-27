Тематические «Тройки» и «Единый» выпустили в Москве в честь Дня спасателя

Лимитированные «Тройки» можно купить на всех станциях БКЛ Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве в честь Дня спасателя выпустили тематические карты «Тройка» и билеты «Единый» на одну и две поездки, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Тираж проездного «Единый» составил 200 тысяч экземпляров. Пассажиры могут купить лимитированные билеты во всех кассах и автоматах столичной подземки. Тираж транспортной карты «Тройка», посвященной МЧС России, – пять тысяч экземпляров, ее можно приобрести на всех станциях Большой кольцевой линии (БКЛ).

«Сегодня отмечают свой профессиональный праздник спасатели.… Благодарим сотрудников МЧС России за их отважный и непростой труд», - подчеркнул глава ведомства Максим Ликсутов.

Ранее KP.RU сообщал, что тематические карты «Тройка» выпустили к открытию эскалаторной галереи на Воробьевых горах. Их тираж составил пять тысяч экземпляров.