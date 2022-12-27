В Московском зоопарке запустили новогоднюю акцию по сбору елок, сосен и пихт для животных

Хвойные деревья принимают до 10 января Фото: Московский зоопарк

В Московском зоопарке запустили традиционную новогоднюю акцию по сбору нераспроданных елок, сосен и пихт. Хвойные деревья украсят вольеры и станут вкусным лакомством или игрушками для животных, сообщили в телеграм-канале зоосада.

Елки и сосны принимаются только от компаний, частные лица не могут передать хвойные деревья в дар. Дело в том, что на елках, которые украшали дома, могут остаться фрагменты мишуры, искусственного снега, гирлянд: они опасны для обитателей зоопарка.

Хвоя богата витамином С, аминокислотами и каротином. Винторогие козлы, альпаки, голубые бараны, азиатские слоны любят полакомиться ветками елей, пихт и сосен. Кроме того, с пушистыми деревьями любят панды Жуи и Диндин, рыси, пумы, тигры, леопарды, камышовый кот.

Московский зоопарк собирает нераспроданные новогодние деревья с 2012 года. Принимают елки до 10 января.

Ранее KP.RU сообщал, что панда повалила ёлку в Московском зоопарке и попала на видео.