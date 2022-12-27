Обманувших на более 50 миллионов рублей аферистов задержали в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двух мужчин 27 и 30 лет в Москве по месту проживания. Они подозреваются в мошенничестве общим ущербом более 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

Задержанные организовали компанию по продаже на территории России иномарок. В интернете они разместили рекламу, в которой предлагалась помощь в покупке машин за пределами страны.

Любой желающий мог обратиться в офис, расположенный на северо-востоке Москвы. Там потенциальным покупателям осуществлялась презентация иномарок и уточнялись пожелания клиентов.

После консультации люди вносили предоплату более 1 миллиона рублей, перечисляя их на расчетный счет организации.

Первое время для создания видимости работы, менеджеры отвечали на звонки и убеждали что машина будет доставлена в ближайшее время в Россию. После они переставали отвечать клиентам, тратя их деньги на рекламу и покупку элитных автомобилей.

Полицейские установили местонахождение 24 автомобилей, которые злоумышленники купили на деньги клиентов. Они стояли на паркинге, который находится на севере Москвы.

В офисе проведены обыски и изъяты документы и прочие доказательства мошеннической деятельности. По предварительным данным, злоумышленники успели обмануть 50 человек на сумму более 50 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела, по имеющимся фактам преступления. 30-летнему организатору избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а его сообщнику — домашний арест.

Ранее KP.RU писал, что в Москве будут судить лжеброкеров, которые заработали на доверчивых людях более 24 миллионов рублей. Их жертвами стали 11 человек.