Акцию «Елочный круговорот» проведут в Москве со 2 января по 26 февраля

Акция «Елочный круговорот» пройдет в Москве в восьмой раз. Фото: Олег УКЛАДОВ

Акция по сбору и переработке хвойных деревьев «Елочный круговорот» пройдет в столице со 2 января по 26 февраля, сообщили в телеграм-канале Городского хозяйства Москвы.

Главные задачи акции – утилизация новогодних деревьев и привлечения внимания к программе раздельного сбора мусора. Сдать елки, сосны, пихты на переработку можно будет в 600 пунктов приема, расположенных во всех административных округах города. Деревья принимают бесплатно, главное – чтобы на них не было мишуры и других украшений.

Акция «Елочный круговорот» пройдет в Москве уже в восьмой раз. В прошлом году жители принесли на утилизацию рекордное количество хвойных деревьев – порядка 49 тысяч. Собранные елки отвозят в пункты переработки, из них делаю щепу для вольерных комплексов и экологических дорожек.

Ранее KP.RU сообщал, что в Московском зоопарке запустили новогоднюю акцию по сбору нераспроданных елок, сосен и пихт для животных. Принимают хвойные деревья только от компаний.