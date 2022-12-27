На ВДНХ стартовала трехнедельная программа «Добрые каникулы» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Москве на ВДНХ началась программа «Добрые каникулы». Она продлится до 15 января 2023 года, сообщается на портале мэра Москвы.

Посетители смогут ознакомиться с работой различных некоммерческих организаций и принять участие в благотворительных акциях.

Для всех желающих будут проводиться ряд мастер-классов и кинопоказов. Также будет работать благотворительная ярмарка, все средства от которой направят подопечным НКО: детям, оставшимся без родителей и тяжелобольным, людям с инвалидностью и приютам для бездомных животных.

Жители столицы и гости города смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению новогодних открыток или принять участие в театральном проекте, ознакомившись с азами актерского мастерства.

Работу на выставке также будет вести один из центров «Москва помогает». Там волонтеры принимают подарки для жителей новых территорий и для семей участников СВО. Семьи военнослужащих могут бесплатно посетить каток на ВДНХ.

Ранее KP.RU писал, что фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет на 32 площадках в Москве. Каждый гость может ознакомиться с традициями празднований Нового года и Рождества различных регионов России.