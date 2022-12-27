Ракова: Власти Москвы продолжат помогать семьям мобилизованных горожан

Москва не прекращает помогать семьям мобилизованных Фото: Иван МАКЕЕВ

Москва не прекращает оказывать помощь семьям мобилизованных. Жители столицы продолжают приходить в профильные центры поддержки, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы не остановили поток оказания этой помощи, люди к нам обращаются многократно, постоянно, и сейчас идут обращения», - цитируют вице-мэра РИА Новости.

Она отметила, что горожане приходят в центры с различными вопросами и проблемами, среди них – трудоустройство, обучение, ЖКХ, психологическое консультирование, юридическая поддержка, устройство пожилых родителей в соцучрежения и прочее. Близких мобилизованных обеспечивают всем необходимым.

Ракова также добавила, что к Новому году в столице подготовили праздничные программы для детей участников СВО. Ребят приглашают на «елки», катки, зимние представления.

Ранее KP.RU сообщал, что семьи мобилизованных жителей Москвы получат новогодние подарки до 30 декабря. Детям подарят билеты на мероприятия, взрослым – угощения к праздничному столу.