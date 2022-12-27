За сутки выявлено 1076 случаев новых заражений COVID-19 в Москве
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Москве врачи выявили 1076 новый случаев заражения COVID-19. Такие данные опубликованы на портале стопкоронавирус.рф
Госпитализация понадобилась для 124 заболевших человек. Полностью выздоровели за прошедшие сутки 1872 пациента.
Скончались от осложнений и последствий коронавирусной инфекции 16 человек.
Москва располагается на первом месте по количеству выявленных заражений за сутки по России. Вслед за столицей в списке идет Санкт-Петербург, а третье место занимает Республика Башкортостан.
Ранее KP.RU писал, что врач-инфекционист объяснил спад уровня заболеваемости гриппом в Москве. По словам специалиста, причиной стал коллективный иммунитет, который получили уже переболевшие люди. Также отмечается что взрослые люди болеют меньше, чем дети и реже обращаются к врачу с симптомами заболевания. Это влияет на статистику.