Пробки в Москве достигли 7 баллов к полудню 27 декабря из-за снегопада Фото: Евгения ГУСЕВА

Только начало дня, а пробки в Москве уже добрались до отметки в семь баллов из десяти. Причиной таких ранних заторов стали предновогодняя суета, гололедица, мелкие ДТП и снегопад, о чём сообщает пресс-служба Департамента транспорта столицы, со ссылкой на данные ЦОДД.

Как отметили в ведомстве, из-за увеличившегося перед праздниками пассажиропотока (люди массово катаются по магазинам, закупаются продуктами и подарками, посещают предновогодние мероприятия и так далее), обычный час-пик начинается заметно раньше, и затягивается до 20:00. Москвичам настоятельно рекомендуют пересаживаться для таких поездок на общественный транспорт.

На данный момент движение затруднено в центральной части города, на ТТК, на МКАД в районе улицы Верхние Поля, на шоссе Энтузиастов пр направлению в центр. Вечером же стоит готовиться к серьёзным заторам на всех основных транспортных артериях, возле торговых центров и около въездов на эстакады.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве с 21:00 27 декабря ожидается сильная гололедица, вкупе с обильным снегопадом, из-за чего движение вечером ещё больше усложнится.