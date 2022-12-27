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НовостиОбщество27 декабря 2022 9:51

Около 16 тыс. родственников мобилизованных москвичей получили единовременные выплаты

В центры поддержки семьям мобилизованных обращались более 40 тыс. раз
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В центры поддержки семей мобилизованных обращались более 40 тысяч раз

В центры поддержки семей мобилизованных обращались более 40 тысяч раз

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве порядка 16 тысяч родственников мобилизованных получили единовременную социальную помощь – выплату в 50 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

В столичные центры поддержки семей участников СВО приходили более 40 тысяч раз. В настоящий момент 97% обращений решили, остальные заявки находятся в работе.

«Как только началась мобилизация, мы сразу поняли, что для семей это означает существенное изменение традиционных условий жизни. Им, конечно, будет необходима помощь, поэтому на десятый день мы создали профильный центр», - напомнила Ракова.

Ранее KP.RU сообщал, что власти Москвы продолжат помогать семьям мобилизованных горожан. Близкие участников СВО приходят в центры поддержки по разным вопросам: ЖКХ, трудоустройство, обучение, юридическая помощь и прочее.