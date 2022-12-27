Метро, МЦК и наземный транспорт Москвы в новогоднюю ночь будут работать бесплатно

В Москве в новогоднюю ночь – с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января – проезд на общественном транспорте сделают бесплатным Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве в новогоднюю ночь – с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января – проезд на метро, Московском центральном кольце (МЦК) и неземном транспорте будет бесплатным, сообщили на сайте столичной мэрии.

Ночная работа общественного транспорта позволит горожанам встретить Новый год дома, а затем продолжить празднование на улицах и в парках.

Уточняется, что в праздник будут ходить 166 наиболее востребованных маршрутов наземного транспорта. В столичной подземки организуют трансляцию новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина, а на эскалаторах запустят поздравления от известных артистов – Димы Билана, Сергея Безрукова, Егора Шипа, Сергея Лазарева и других.

В Новый год не панируют перекрывать участки улично-дорожной сети. Если введут ограничения входа на Красную площадь, то с 22:00 31 декабря закроют выходы № 5, 6, 7 станции «Охотный Ряд».

Кроме того, во все праздничные выходные – с 1 по 8 января – парковка в городе будет бесплатной. Исключение – стоянки закрытого типа со шлагбаумами. В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, также продлят график работы транспорта: метро и МЦК до 02:00, а автобусов и трамваев – до 03:30.

Ранее KP.RU сообщал, что акцию «Елочный круговорот» проведут в Москве со 2 января по 26 февраля. Горожане смогут сдать хвойные деревья на переработку.