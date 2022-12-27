Собянин: Новогодние развлечения доступны для жителей Москвы на 4 тысячах площадках города

Фото: соцсети Сергея Собянина

Перед Новым годом, и не посредственно в праздничные выходные, жители Москвы могут найти в городе более четырёх тысяч площадок с самыми разными развлечениями, от катков до горок и фестивалей. Об этом сообщает в своих соцсетях мэр столицы России Сергей Собянин.

Так, например, 1177 объектов - это ледовые катки. Ещё есть 215 искусственных катков, 383 лыжные трассы, 40 лыжных баз и горнолыжных спусков, где можно покататься в том числе и на санках, тюбингах и прочем. Впрочем, для этого есть ещё и 338 обычных снежных горок. А ещё есть аж 1891 универсальная площадка с различными развлечениями, не подходящими ни под одну из категорий выше.

В Москве будут работать 32 площадки «Путешествия в Рождество», где горожане смогут посетить мастер-классы, утренники, поучаствовать в благотворительности. На площади Революции вас научат изготавливать ватные игрушки, а на Тверской площади обучат интересным и изысканным способам праздничного декора ёлки и новогоднего стола.

Также для жителей столицы подготовили кучу квестов, экскурсий, тематических туров, спектаклей, лекций, игр и тренировок с заслуженными мастерами фигурного катания и хоккея, и ещё множество видов досуга. С полным списком и адресами можно ознакомиться в посте Собянина.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве на новогодних праздниках можно будет посетить около 650 мероприятий по «Пушкинской карте».