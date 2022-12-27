МЧС предупредило о сильных снегопадах в Москве со второй половины 27 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве с 21:00 27 декабря, начнется снегопад, местами очень сильный. Такое предупреждение выпустила пресс-служба ГУ МЧС столицы.

Ожидается, что снегопад продлится как минимум до 10:00 28 декабря.

Дороги и тротуары столицы покроются коркой льда, также могут образоваться снежные заносы.

В ведомстве рекомендуют водителям значительно снизить скорость на дорогах и увеличить дистанцию от идущих впереди транспортных средств. Также в подобных погодных условиях стоит избегать обгонов и сократить количество лишних маневров.

Пешеходам советуют не оставлять детей без присмотра и быть внимательнее.

Ранее KP.RU писал, что в Москве продлен «желтый» уровень погодной опасности. Он введен из-за сильного обледенения на дорогах и тротуарах, а также обильных снегопадов. Действовать он будет до вечера 28 декабря.