Собянин: новогодние мероприятия в Москве посвящены участникам СВО и их близким

В Москве в поддержку участников СВО организовали благотворительные акции Фото: REUTERS

В Москве большинство новогодних мероприятий посвящены участникам военной спецоперации и их семьям. В первую очередь – это благотворительные акции, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Так, например, в первой половине декабря праздничные встречи для близких бойцов провели в центрах поддержки. Мамы вместе с детьми посетили мастер-классы по изготовлению открыток и елочных игрушек, поучаствовали в квестах и фотосессиях, а также оправили письма зимнему волшебнику – Деду Морозу.

В поддержку участников СВО и жителей новых территорий организовали благотворительные акции. В рамках проекта «Москва помогает» жители собрали для мужчин зимние вещи, средства личной гигиены и подарочные наборы. Кроме того, пожилые горожане связали для военных варежки, носки, шарфы, перчатки и шапки.

В столице до 30 декабря социальные работники и 250 Дедов Морозов также будут раздавать детям бойцов новогодние подарки – сладкие наборы и билеты на праздничные мероприятия, например, на елку Мэра Москвы и представление в Кремле.

Ранее KP.RU сообщал, что 16 тыс. родственников мобилизованных москвичей получили единовременные выплаты в размере 50 тыс. рублей.