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НовостиОбщество27 декабря 2022 13:48

«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы объявили в Московском регионе до ночи 29 декабря

Также жителей Москвы и Подмосковья предупредили о снегопаде
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
С 21:00 в регионе будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного снегопада

С 21:00 в регионе будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного снегопада

Фото: Александр ДЕНИСОВ

«Желтый» уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы объявили в столичном регионе. В Москве и Подмосковье предупреждение будет действовать до 02:00 29 декабря, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

«Гололедно - изморозевое отложение. Период предупреждения до 02 ч. 29 декабря. Местами сильная гололедица», - сказано в сообщении.

Кроме того, в столице и области с 21:00 27 декабря до 10:00 28 декабря будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за снегопада.

Ранее KP.RU сообщал, что МЧС предупредило о сильных снегопадах в Москве со второй половины 27 декабря. Автомобилистов просят снизить скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Дороги и тротуары покроются ледяной коркой, местами образуются снежные заносы. Атмосферные осадки сохранятся как минимум до утра среды.