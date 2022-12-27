Жителям Москвы советуют отказаться от поездок на личных автомобилях до вечера 27 декабря

Жителям Москвы советуют отказаться от поездок на личных автомобилях до 20:30 27 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пробки в Москве достигают космических масштабов - общая длина заторов в городе уже превысила 217 километров, на момент 16:25 27 декабря. Горожанам настоятельно рекомендуют отказаться от поездок на личных автомобилях, о чём сообщает пресс-служба Департамента транспорта столицы, со ссылкой на данные ЦОДД.

Сейчас проезд крайне затруднён по центру Москвы, ТТЦ, МКАДу, улице Вавилова. Свободными остаются Большая Черкизовская, СВХ и МКАД в районе Щелковского шоссе. Поток автомобилей должен потихоньку начинать иссякать после 20:30, а до тех пор москвичам лучше пользоваться общественным транспортом.

Как отметили в ведомстве, 26 декабря на московских улицах фиксировалось сразу 3,12 млн автомобилей, что на 50 тыс. больше чем в ноябре 2022 года. Обстановку на дорогах продолжают мониторить в круглосуточном режиме, светофоры на самых сложных перекрёстках и участках подстраиваются под поток машин. В городе дежурят 25 патрульных экипажей ЦОДД, готовые помочь развести потоки и оказать иную помощь водителям.

Ранее KP.RU сообщал о том, почему в Москве 27 декабря уже с полудня начали собираться пробки в семь баллов из десяти.