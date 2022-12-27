Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве снизилась более чем на 20%

В Роспотребнадзоре напомнили, что вакцинация является одним из наиболее эффективных методов защиты от гриппа и ОРВИ Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве на протяжении четырех недель фиксируется снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили в пресс-службе Управления столичного Роспотребнадзора .

Уточняется, что общий показатель сократился на 12,6%, среди взрослого населения – на 23,1%, среди детей от 0 до 2 лет – на 12,4%, а среди ребят от 3 до 6 лет и от 7 до 14 лет – на 21,5% и 19,8% соответственно. Несмотря на стабилизацию эпидситуации, показатели заболеваемости в целом по населению и среди взрослых превышают эпидемические пороги.

Москвичам напомнили, что лучшей защитой от вирусов является вакцинация. На данным момент в столице привито более 7,5 млн человек, то есть 59,9% от численности населения города. Для профилактики заболеваемости также рекомендуют носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиками.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве за прошедшие сутки выявили 1076 новых случаев заражения COVID-19. Госпитализировали 124 жителя, 16 человек умерли.