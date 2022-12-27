Диетолог Русакова рассказала москвичам о вреде частого употребления кофе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Излюбленный напиток многих жителей Москвы, да и России в целом, может привести к неприятным последствиям для тех, кто им злоупотребляет. О вреде чрезмерного распития кофе рассказала изданию «Москва 24» член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

По словам диетолога, чрезмерное употребление кофе может привести к набору лишнего веса, проблемам со сном и перевозбуждению нервной системы. Последнее вполне ожидаемо - содержащийся в кофе кофеин, если принимать его слишком часто, негативно влияет на естественные процессы в организме.

Когда человек мало спит, а он будет мало спать если постоянно пьёт кофе, то он начнёт перебарщивать с едой. Чем меньше вы спите - тем больше вам нужно энергии, и приходится чаще питаться. Отсюда вытекает проблема ожирения, косвенно вызываемая злоупотреблением кофеином.

По словам Русаковой, оптимальное количество кофе в сутки - 2-3 чашки, не больше. Именно такой объём напитка не окажет на ваш организм никакого негативного эффекта.

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