Два новых офисных здания построят в Пресненском районе Москвы Фото: Иван ВИСЛОВ

Большой многофункциональный комплекс, состоящий из двух восемнадцатиэтажных офисных зданий, появится на берегу Москвы-реки, в Пресненском районе. Объект расположат в деловом центре «Москва-сити», по адресу Краснопресненская набережная, участок №4 ММДЦ «Москва-Сити» (ЦАО). Об этом пишет пресс-служба администрации столицы.

Разрешение на первый блок было получено ещё в прошлом году, а сейчас было окончательно согласовано и строительство второго блока. Теперь застройщик АО «Флэйнер-Сити» готов начинать строительные работы.

Общая площадь нового комплекса составит 58 тыс. квадратных метров. Внутри, в основном, будут располагаться офисные помещения, но также планируются и зоны для кафе, магазинов и ресторанов. Блок «А» будет исполнен в виде трапеции с открытым внутренним двором. Позже здесь создадут современное общественное пространство.

Так как комплекс будет стоять на берегу реки - также в будущем есть планы по развитию здесь причальной инфраструктуры, с возможностью добираться до блоков по воде. Оба блока нового комплекса будут связаны с остальными объектами «Москвы-Сити» через галереи и переходы.

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