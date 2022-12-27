Правила въезда на территорию ММДЦ «Москва-Сити» изменятся с 1 января 2023 года Фото: Светлана ДАНИЛИНА

С 1 января 2023 года каждый посетитель территории ММДЦ «Москва-Сити» столкнётся с новшествами, которых раньше не было. О том, как теперь будет работать парковка, какие правила въезда, и что вообще поменялось - сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Прежде всего, когда вы будете подъезжать к шлагбауму, автоматизированная система сама будет считывать номер вашего автомобиля и поднимать преграду. Однако для этого нужно, чтобы госномера были чистыми и хорошо читались. Если же система по какой-то причине не сработает - берите билет, по-старинке.

Парковка на наземной территории будет бесплатной на 10 минут. Всё последующее время будет стоить от 400 рублей, тариф почасовой, так что даже 15 минут обойдутся вам в эту сумму. Снова бесплатно заехать можно будет только через полчаса после выезда. Также у водителя будет 10 минут на то, чтобы покинуть парковку после оплаты. Парковка автобусов обойдётся в 5 тыс. рублей за час.

Оплатить парковочное время и место можно будет через приложение «Парковки России», на стойке выезда или в паркоматах. При этом инвалиды могут парковаться на территории «Москвы-Сити» бесплатно, при наличии госномеров из Федерального реестра инвалидов и соответствующего знака на машине.

Ранее KP.RU сообщал о том, что на территории «Москвы-Сити» построят новый офисный комплекс, прямо на берегу реки.