Сервис «Переезд в Москве» запустили на портале mos.ru

В Москве появился сервис для тех, кто решил поменять место жительства Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новый сервис «Переезд в Москве» появился на портале mos.ru. Цифровой помощник будет полезен как для людей, переезжающих из одного района столицы в другой, так и для тех, кто переселяется из Подмосковья и других российских регионов, сообщили на сайте мэрии.

С помощью суперсервиса пользователи узнают, какие документы необходимо оформить для регистрации по новому адресу, как записать детей в детский сад и школу, как оплачивать коммунальные услуги, а также как прикрепиться к поликлинике, оформлять медсправки и прочее.

Найти новый сервис можно в каталоге «Услуги», в разделе «Жилье, недвижимость, земля». Необходимо перейти на страничку «ЖКУ, обслуживание жилья» и там выбрать нужную кнопку «Переезд в Москве». В суперсервисе есть уже около 170 персональных инструкций для тех, кто решил сменить место жительства.

Ранее KP.RU сообщал, что школьники и студенты из Москвы могут бесплатно добраться до музеев на городском транспорте. Для учащихся открыто 111 учреждений культуры.