Более 60 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за снегопада 28 декабря

Из-за снегопадов в аэропортах Москвы отменили и задержали более 60 рейсов Фото: Виктория МИНАЕВА

Более 60 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково 28 декабря из-за непогоды: в городе и по области второй день идет сильный снегопад. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по информации на 09:30 во Внуково задержали 12 авиарейсов, девять отменили, в Домодедово опаздывают с отправкой 17 рейсов, еще 12 не вылетели совсем. В Шереметьево задерживается 15 вылетов. В это же время аэропорт Жуковский работает в обычном режиме.

Добавим, в среду, 28 декабря, в столице прогнозируется снег, гололедица и снежные заносы. Порывы ветра будут достигать 6-11 метров в секунду. Столбики термометров покажут около 0…-2 градусов.

Как сообщал KP.RU, синоптик центра «METEO» Александр Шувалов предупредил москвичей о 10-сантиметровых сугробах к вечеру 28 декабря. Дорожная ситуация в городе будет осложнена.