Более 5 тыс. подарков для детей из новых регионов РФ собрали на фестивале «Путешествие в Рождество» в Москве

Новогодние подарки собирают в рамках акции «Москва помогает» на фестивале «Путешествие в Рождество» Фото: Shutterstock

Более пяти тысяч новогодних подарков для детей из новых регионов РФ и участников СВО собрали в рамках акции «Москва помогает» на фестивале «Путешествие в Рождество». Горожане приносят сладости и игрушки для ребят, а теплые вещи для бойцов, сообщили на сайте столичной мэрии.

Фестиваль стартовал 23 декабря. На его площадках открыты 25 пунктов сбора подарков, например, на Манежной площади, Коптевском бульваре, в сквере у Гольяновского пруда, на Новом Арбате.

Всего в Москве работает 50 центров «Москва помогает». Они работают не только на фестивальных площадках, но и в парках, Северном речном вокзале, на ВДНХ и Воробьевых горах. Новогодние подарки можно принести до 8 января.

Ранее KP.RU сообщал, что на ВДНХ стартовала трехнедельная программа «Добрые каникулы». Москвичей и гостей столицы ждут мастер-классы, благотворительные ярмарки и кинопоказы.