Более тонны мандаринов собрали в рамках благотворительной акции в Москве Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Москве собрали более тонны мандаринов в рамках благотворительной акции «Подвешенный мандарин». О подобных успехах сообщается на официальном портале мэра Москвы.

С 23 декабря на ярмарках столицы люди передавали мандарины в на специальных площадках. Собранные фрукты получат малообеспеченные семьи, пожилые люди и подопечные различных благотворительных фондов.

Всем желающим предлагается также принять участие в традиционной предновогодней акции. Это можно сделать на любой из 35 ярмарок в Москве. В новогодние праздники все фрукты отвезут тем, кто не может себе их позволить.

Ранее KP.RU писал, что более 5 тысяч подарков собрали в Москве для детей из новых регионов России. Это удалось сделать в рамках акции «Москва помогает». В Москве работает 50 пунктов приема подарков, а работать они будут до 8 января.