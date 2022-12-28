Тематические билеты «Единый» выпустили в Москве к Новому году

Билеты оформлены в новогоднем стиле Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве в преддверии Нового года выпустили тематические билеты «Единый». Тираж проездных составил 200 тысяч экземпляров, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Лимитированные билеты «Единый» оформлены в новогоднем стиле. Пассажиры могут приобрести их во всех кассах и автоматах метро со среды, 28 декабря.

Глава ведомства Максим Ликсутов также добавил, что общественный городской транспорт начали украшать к новогодним выходным. В столице уже запустили нарядные выгоны метро, трамваи и автобусы. Кроме того, на стойках «Живое общение» заработала праздничная почта, с помощью которой горожане могут оправить открытки близким.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве выпустили лимитированные «Тройки» и «Единый» выпустили в честь Дня спасателя. Тираж первых – 5 тысяч штук, вторых – 200 тысяч штук.