Массовое ДТП с участием семи машин произошло на улице Вавилова в Москве

Движение в районе ДТП незначительно затруднено Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на улице Вавилова в районе дома 74/22 произошла массовая авария: столкнулись сеть автомобилей, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта в среду, 28 декабря.

На представленных кадрах видно, как водитель каршеринга попытался обогнать «Газель», но задел правым боком припаркованный автомобиль. После этого грузовик отлетел в проезжающую мимо легковушку.

На месте ДТП работают оперативные службы города. Сотрудникам столичной Госавтоинспекции предстоит выяснить обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших устанавливается. Движение на участке незначительно осложнено.

Ранее KP.RU сообщал, что два человека погибли в ДТП с легковушкой и самосвалом на 82-м км МКАД. Авария произошла 26 декабря. Автомобилист на «Хендай» на большой скорости влетел в стоящий на обочине грузовик. Он и его пассажир скончались от полученных травм.