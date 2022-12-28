Москвичам рассказали, как будут работать центры «Мои документы» в новогодние выходные

11 дежурных центров будут открыты со 2 по 6 января, а также 8 января Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве в новогодние выходные изменится график работы центров «Мои документы». Флагманские офисы и дворец госуслуг на ВДНХ 31 декабря будут открыты с 10:00 до 18:00, а районные центры – с 09:00 до 18:00. С 1 и 7 января заявления от горожан принимать не будут, сообщили на сайте столичной мэрии.

При этом 11 дежурных центров будут работать со 2 по 6 января, а также 8 января. В них жители смогут получить документы для регистрации рождения, смерти, установления отцовства. С 9 января все МФЦ вернутся к привычному режиму работы.

Всего в Москве работает 136 центров, часть из них – это флагманские офисы в ЦАО, ВАО, САО, ЮАО, ЮЗАО, ЮВАО и СЗАО и дворец госугулуг на ВДНХ. Горожанам доступно порядка 280 услуг.

Ранее KP.RU сообщал, что социальные учреждения Москвы изменят график работы в новогодние праздники. Некоторые из них будут закрыты с 31 декабря по 8 января.