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НовостиОбщество28 декабря 2022 12:00

В Москве задержали перевозчика с 5 килограммами синтетического наркотика

Наркокурьер признался, что вез вещества в Новосибирскую область, где должен был сбыть их через тайник
Мила ГЕНЬ
В Москве задержали перевозчика с 5 килограммами синтетического наркотика

В Москве задержали перевозчика с 5 килограммами синтетического наркотика

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Московские полицейские по оперативной информации на улице Крылатские холмы остановили иномарку. За рулем находился 38-летний мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. В машине обнаружили несколько свертков с неизвестными веществами общей массой около пяти кг, пишет «МВД Медиа».

Всего было изъята три полимерных свертка, которые находились на заднем сиденье. Исследование показало, что в них был синтетический наркотик.

Также при личном досмотре у мужчины правоохранители обнаружили электронную сигарету с веществом неизвестного происхождения.

Задержанный рассказал, что по указанию неизвестного вез наркотик в Новосибирскую область, где должен был сбыть его через тайник.

Возбуждены уголовные дела о попытке сбыта, незаконном хранении и перевозке наркотиков. Курьера заключили под стражу.

Напомним, KP.RU писал, что ранее полицейские изъяли более 260 килограммов привезенной в Москву из Крыма марихуаны. Задержаны шесть участников крупного межрегионального канала поставки наркотиков.