Сергей Собянин открыл новый корпус скорой медицинской помощи в больнице имени Вересаева в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый стационарный корпус для оказания скорой медицинской помощи в городской клинической больнице имени Вересаева. Он будет работать по новому стандарту экстренной помощи, сообщается на сайте АГН «Москва».

Там установлено самое современное оборудование, которое позволит проводить несколько операций одновременно. Также градоначальник отметил, что врачебные команды буду работать по специальным протоколам.

По словам мэра, новые стандарты дают совершенно другую скорость принятия решений, которая положительно отражается на качестве медицинской помощи.

В следующем году планируется открытие еще пяти подобных центров, которые примут на себя большую часть экстренной помощи в столице. Количество экстренных пациентов в год составляет около одного миллиона человек.

Сергей Собянин поблагодарил врачей, которые активно приняли участие в формировании и внедрении новых стандартов и прошли необходимое обучение.

Новый корпус готов принимать пациентов с января 2023 года и сможет обеспечить помощь для 200 человек в сутки.

Ранее KP.RU передавал слова мэра Москвы о неприрывном развитии города. Он отметил что ближайшие годы в столице станут беспрецедентными в плане обновления сферы здравоохранения.