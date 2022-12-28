Глава ГИМ заявил, что памятник Минину и Пожарскому в Москве простоит 200 лет без реставрации

Памятник Минина и Пожарского на Красной площади в Москве простоит 200 лет без реставрации Фото: Иван МАКЕЕВ

Памятнику Минину и Пожарскому, который стоит на Красной площади Москвы не потребует реставрации минимум 200 лет. Об этом сообщил в директор ГИМ Алексей Левыкин в эфире онлайн-студии в рамках проекта «Предметный разговор».

Масштабная реставрация памятника заняла чуть меньше года и на нее было потрачено более 50 миллионов рублей. Ремонт начали еще 13 января 2022 года, а завершили уже 31 октября.

В ходе реставрации удалось обнаружить ранее неизвестный специалистам факт — изначально монумент планировали открыть в конце 1817 года, но из-за несостоявшегося визита императора Александра I, церемонию торжественного открытия перенесли на 20 февраля 1818 года.

Ранее KP.RU писал, что за 2022 год в Москве отреставрировали более 200 памятников архитектуры. Также в столице наградили лауреатов премии «Московская реставрация - 2022».