Грузовик опрокинулся на проезжую часть после столкновения с фурой на внутренней стороне МКАД

Грузовик опрокинулся на проезжую часть после столкновения с другой фурой на внутренней стороне МКАД Фото: Департамент транспорта Москвы

На внутренней стороне 88-го километра МКАД перед развязкой с Осташковским шоссе столкнулись два грузовых автомобиля. В результате аварии один из них перевернулся и перекрыл часть дороги. О ДТП рассказали в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Авария произошла рано утром 29 декабря. Грузовик опрокинулся на бок на проезжую часть. Сообщается, что движение в районе происшествия затруднено. Дептранс рекомендует водителям заранее выбирать пути объезда.

На месте работают оперативные службы столицы. Они устанавливают обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, 28 декабря в Москве на улице Вавилова столкнулись семь автомобилей. KP.RU писал, что водитель каршеринга попытался обогнать «Газель», но задел правым боком припаркованный автомобиль. После этого грузовик отлетел в проезжающую мимо легковушку. О пострадавших в ДТП ничего неизвестно.