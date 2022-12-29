Склады забытых вещей в метро Москвы будут работать без выходных на новогодних каникулах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Склады забытых вещей в метро в Москве будут работать все новогодние каникулы без выходных. С 31 декабря по 8 января включительно отыскать потерянные предметы можно будет на станциях «Черкизовская», «Котельники» и «Деловой центр». Работать они будут в обычном режиме — с 8:00 до 20:00, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

На склады доставляют предметы, найденные на станциях метро, МЦК и МЦД, в вагонах поездов и трамваев, а также в салонах автобусов. Забытые вещи хранятся в течение полугода.

В прошлую новогоднюю ночь на склады поступило несколько интересных вещей, среди которых подставка под гитару, карниз для ванной, а также пакет с новогодними украшениями.

Потерявшему свои вещи в транспорте столицы следует позвонить по номеру контакт-центра 3210, либо подать обращение через приложение «Метро Москвы» или чат-бота Александру.

Ранее KP.RU рассказывал, что в одном из автобусов Москвы обнаружили забытых хозяином животных: кот и кролик сидели в переноске на одном из сидений.