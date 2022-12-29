В честь 10-летия системы «Служба 112» Сергей Собянин рассказал о ее работе Фото: Олег ЗОЛОТО

Системе «Служба 112» по вызову экстренных оперативных служб исполнилось 10 лет. В честь этого мэр Москвы Сергей Собянин напомнил о том, какую важную работу выполняют сотрудники службы.

В своем блоге глава столицы отметил, что московская «Служба 112» стала крупнейшей и наиболее продвинутой в России. Сергей Собянин подчеркнул, что это закономерно — единая система объединила диспетчерские всех оперативных служб города. Специалисты принимают звонки, касающиеся пожарных и спасателей, полиции, скорой помощи, Мосгаза, «Антитеррора», районных диспетчерских служб ЖКХ, Центра организации дорожного движения, «Мосводоканала», а также служб 112Московской и Калужской областей.

Экстренные вызовы принимают и обрабатывают 125 операторов. Время ожидания ответа оператора составляет всего 6 секунд.

Всего в «Службе 112 работают 758 операторов.

— И на мой взгляд, не будет преувеличением назвать их ангелами-хранителями Москвы, — написал Сергей Собянин.

Ранее KP.RU писал, что всего за 9 месяцев 2022 года на номер 112 в Москве поступило 4,1 миллиона вызовов.