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НовостиОбщество29 декабря 2022 8:56

Москвичи смогут создать собственный благотворительный сбор на портале mos.ru

Сбором можно поделиться с друзьями — чтобы вместо подарков на праздник вместе сделать доброе дело
Мила ГЕНЬ
Москвичи смогут создать собственный благотворительный сбор на портале mos.ru

Москвичи смогут создать собственный благотворительный сбор на портале mos.ru

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Москвичи теперь могут создавать собственный благотворительный сбор на mos.ru. Пользователи портала получили возможность объявлять сборы по особому поводу и делиться ими с друзьями и близкими. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что новая функция будет удобна тем, кто вместо подарков на Новый год или день рождения решает попросить у близких пожертвования для благотворительных организаций. В последние несколько лет этот тренд распространяется среди москвичей.

При этом пожертвования точно пойдут на благое дело — сервис предоставляет только проверенные организации.

Для создания сбора нужно указать повод на странице сервиса и выбрать одну из категорий программ. После этого нужно выбрать дату завершения сбора в рамках одного месяца.

Все собранные деньги равномерно распределят между благотворительными программами выбранной категории.

Отметим, что доброе дело также можно сделать и другими способами. Так, KP.RU писал, что в Москве развернуты пункты сбора гуманитарной помощи военным и жителям новых регионов России.