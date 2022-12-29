Социальные выплаты московским льготникам проиндексируют на 10% в 2023 году Фото: Shutterstock

В 2023 году для москвичей повысят социальные выплаты для пенсионеров, многодетных семей, людей с инвалидностью и других жителей, которые получают материальную поддержку. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Всего на помощь горожанам в следующем году направят 635,2 миллиарда рублей.

Также в бюджете предусмотрена индексация выплат для льготной категории граждан. Среди них ветераны ВОВ, ветераны труда и еще ряд категорий граждан. Минимальный размер московской пенсии с доплатой будет повышен на 10%.

Отмечается, что на предоставление соцподдержки в денежной и натуральной форме будет выделено 589,6 миллиардов рублей.

Ранее KP.RU сообщал в какие дни, в которые выплатят пенсии в январе 2023 года. Также многие городские службы меняют свой график в предстоящие новогодние каникулы.