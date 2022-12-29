Мавзолей Ленина в Москве будет закрыт для посещений 1 января 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мавзолей Ленина, а также некрополь у Кремлевской стены временно закроют для посещений граждан 1 января 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы охраны РФ.

Такая мера необходима для проведения ряда профилактических работ.

Мавзолей В. И. Ленина находится в ведомстве Комендатуры Московского Кремля. В обычные дни можно будет посетить мавзолей по вторникам, средам, четвергам и субботам. Вход совершенно бесплатный и осуществляется с 10:00 до 13:00.

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