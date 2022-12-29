В Московском зоопарке в 2022 году родилось рекордное количество детенышей Фото: Московский зоопарк

В Московском зоопарке подвели итоги 2022 года. Зоосад зафиксировал рекорд по количеству родившихся детенышей. Прибавление пришло также и другим способом — зоопарк приютил животных из других территорий России, пострадавших в дикой природе.

В 2022 году в Московском зоопарке появилось на свет более 1600 детенышей. Среди них были и представители редчайших видов. Особенно специалистов порадовало вылупление гигантских цепкохвостых сцинков — редчайших ящерок, которые водятся только на Соломоновых островых и в Новой Гвинее.

Также 16 июля, в Международный день змей, отложила яйца самая ядовитая змея в мире — материковый тайпан МакКоя.

А в январе появился на свет детеныш мексиканского ядозуба – единственной ядовитой ящерицы.

Рекордсменами по количеству потомства традиционно стали птицы. Сотрудники зоопарка увидели появление птенцов пеликанов, бакланов, беркутов, лебедей, розовых и красных фламинго, длиннохвостых неясытей и пингвинов Гумбольдта. В Центре воспроизводства редких видов животных появились на свет птенцы полярных сов и белоплечих орланов. А в зоосаде в Вотчине Деда Мороза вылупились маленькие западно-сибирские филины.

Млекопетающие также радовали зоопарк пополнением. Так, в конце января появился на свет малыш капуцина плаксы, затем детеныши львинохвостого макака, а в августе впервые за несколько лет родителями стали мандрилы.

Весной малыш появился у кошачьих лемуров. Затем детеныши родились у валлаби и дагестанских туров.

В Центре воспроизводства редких видов выкармливали малюток-росомах, викуний, джейранов, северных оленей, сычуаньских такинов и зебувидной коровы.

Также в Московском зоопарке отметили, что в 2022 году на территории зоосада обновили много вольеров и построили новые крупные объекты. Завершили итоги года мероприятия — в течение года здесь организовывали выставки, конференции, а также гуманитарную помощь зоопаркам Донбасса.

Напомним, как писал ранее KP.RU, директор Московского зоопарка Светлана Акулова обратилась к москвичам с просьбой не дарить на Новый год живых кроликов.