В Москве ожидают рекордно теплое 1 января 2023 года

В Москве ожидают рекордно теплое 1 января Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1 января 2023 года в Москве ожидают температурный рекорд. Первый день нового года может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Днем воздух прогреется до плюс 4-5 градусов, спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом синоптик рассказал ТАСС.

Последний рекорд 1 января был установлен в 1973 году. Тогда в столице зафиксировали плюс 4,2 градуса.

— В 2023 году показатели температуры приблизятся или даже превзойдут этот рекорд, так как прогнозируется плюс 3-5 градусов в столице, а по области — даже до плюс 6 градусов, — рассказал Вильфанд.

Метеоролог отметил, что такую высокую температуру в Москве обусловит циркуляция очень теплых воздушных масс, которые будут приходить с южных акваторий Атлантического океана и даже северных регионов Африки.

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