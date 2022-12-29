Из-за съемок кино и строительных работ с 3 января в Москве будут перекрыты некоторые участки дорог Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Москве с 17:30 3 января и вплоть до 05:30 4 января краткосрочные перекрытия дорог будут проходить на участках улицы Гончарная и Рюмина переулка. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

Перекрывать дороги будут не более чем на 10 минут из-за проведения киносъемок.

Также ведомство сообщает о том, что из-за строительных работ в районе улицы Дмитрия Ульянова будет частично ограничено движение. С 3 января круглосуточно будет закрыта для движения одна полоса, а уже с 1 по 30 апреля будут закрыты две полосы дороги.

Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом ситуации на дорогах.

Ранее KP.RU сообщал, что на внутренней стороне МКАД грузовик опрокинулся на проезжую часть после столкновения с фурой. Информации о пострадавших не поступало. Движение на участке затруднено.