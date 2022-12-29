Москвичи могут покататься на лыжах в 67 обустроенных для этого зонах города Фото: Городское хозяйство Москвы

Всего в Москве были обустроены 67 площадок, на которых предпочитающие активный отдых горожане могут покататься на лыжах, и заняться другими зимними активностями. Все они располагаются на территории 26 парков города, о чём сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.

Общая протяжённость снежных трасс составляет более 165 километров, и большая часть этих объектов работает в круглосуточном режиме. Рядом с каждой трассой есть пункты проката спортивного инвентаря, места для отдыха.

Самым богатым на активности стал парк «Сокольники». Также жителям столицы рекомендуют попробовать совместить лыжные прогулки с осмотром городских усадеб «Воронцово», «Царицыно» и «Коломенское». А ещё, впервые, лыжная трасса появилась в Парке Горького.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве будут работать более 4 тыс. площадок, на которых жители смогут как развлечься в новогодние каникулы, так и провести время с пользой, пройдя лекции, мастер-классы, экскурсии и многое другое.