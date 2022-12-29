Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице ночью и днем 30 декабря Фото: Николай Александров

В период с 03:00 до 18 часов вечера 30 декабря в Москве ожидается мокрый снег. На дорогах возможна гололедица. Об этом жителей и гостей столицы предупредили в городском ГУ МЧС. Кроме того, о непогоде рассказали и в комплексе городского хозяйства Москвы.

Пешеходов и автомобилистов попросили быть особо внимательными. Для выходов в такую погоду лучше использовать нескользящую обувь с рельефной подошвой.

Водителей предупредили, что неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение, а также повышают шанс образования пробок и возникновения аварий. Чтобы снизить риск ДТП, следует соблюдать скоростной режим, выдерживать дистанцию и избегать внезапных маневров.

Спасатели напомнили, что звонить в случае ЧП нужно по номеру 112.

Ранее KP.RU писал, что синоптики прогнозируют рекордно теплое 1 января 2023 года. Воздух днем в столице прогреется до 4-5 градусов тепла.