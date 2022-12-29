Четырехлетнюю девочку на пешеходном переходе в Москве сбила машина такси Фото: Иван ВИСЛОВ

В Москве на Алтуфьевском шоссе под машину такси попала четырехлетняя девочка в коляске. Об этом сообщили KP.RU в МВД Москвы.

Сообщается, что ребенок уронил игрушку на «зебре» и мама с коляской вернулись за ней на пешеходный переход, но уже на красный свет. Стоящий на светофоре автомобиль тронулся и наехал на женщину с ребенком. С места происшествия 43-летний водитель Volkswagen Polo не скрывался.

Водитель все равно будет нести ответственность за произошедшее, потому что обязан был предпринять необходимые меры для предотвращения ДТП.

Мама с ребенком обратились в больницу самостоятельно уже позже.

Ранее KP.RU писал, что водитель каршеринга в Москве насмерть сбил пенсионерку. 25-летний водитель двигаясь задним ходом сбил пенсионерку, которая скончалась от полученных травм. Прокуратура взяла на контроль уголовного дела по данному ДТП.